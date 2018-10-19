На Украине цены на газ для населения с 1 ноября поднимут почти на четверть. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел экстренное заседание и объявил, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5 процента.

После повышения стоимость газа для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров голубого топлива.

Повысить цену на газ для населения на Украине - требование Международного валютного фонда (МВФ), который подкидывает Украине деньги в кредит. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре. Украинские власти пытались удержать цены на газ. Но МВФ очередной кредит пока не дал.

Киев намерен в ближайшие дни все-таки подписать соглашение с МВФ о новой программе кредитования Stand-by. Издание "Русская весна" пишет, что "повышение стоимости газа для населения на 23% — только начало". Следующее повышение до уровня 80% импортного паритета нужно ввести уже с 1 мая 2019 года, а на 1 января 2020 года цена должна сравняться с импортной.