РФ и Узбекистан подписали 800 соглашений на 27 миллиардов долларов

Россия и Узбекистан в рамках первого межрегионального форума двух стран подписали более 800 соглашений. Согласно последней информации, общая сумма договоров и меморандумов составила 27 млрд долларов.

В министерстве экономики Узбекистана отметили, что все эти соглашения были подписаны по итогам деловых встреч и семинаров, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший четверг, 19 октября, в Ташкенте открылся первый форум межрегионального сотрудничества между РФ и Республикой Узбекистан. Отмечается, что данное мероприятие проходит в рамках визита в страну президента России Владимира Путина.