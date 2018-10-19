//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Максим Фадеев признался в любви к молодой певице
- Диана Арбенина обиделась на наставников «Голоса»
- Умер солист группы "Нэнси"
- Сергей Безруков отметит день рождения в амплуа рокера
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
РФ и Узбекистан подписали 800 соглашений на 27 миллиардов долларов
19 октября 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Узбекистан в рамках первого межрегионального форума двух стран подписали более 800 соглашений. Согласно последней информации, общая сумма договоров и меморандумов составила 27 млрд долларов.
В министерстве экономики Узбекистана отметили, что все эти соглашения были подписаны по итогам деловых встреч и семинаров, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувший четверг, 19 октября, в Ташкенте открылся первый форум межрегионального сотрудничества между РФ и Республикой Узбекистан. Отмечается, что данное мероприятие проходит в рамках визита в страну президента России Владимира Путина.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
РФ и Узбекистан подписали 800 соглашений на 27 миллиардов долларов
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Варшаве снесен последний памятник советским солдатам, освобождавшим Польшу
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Татьяна Лазарева призналась, из-за какой болезни у нее началась депрессия
СМИ: стрелок из Керчи будет похоронен отдельно от своих жертв
//Новости партнеров
//В мире
Трамп восхитился спокойствием своей жены во время пожара в самолете
//Культура
Парашют одного из летчиков обнаружен на месте падения Л-39 в Азовском море
//Новости СМИ2
США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока- 2"
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
//В мире
//В мире
//Общество
//Политика
//В мире
Дочь экс-президента США уверяет, что по Белому дому бродят призраки
//В мире
Крупнейший беспилотный самолет успешно прошел испытания в Китае
//Общество
Путин дал комментарии по ситуации с изменением пенсионного законодательства
//В мире
В Сирии террористы взяли в заложники более 700 человек, среди них европейцы