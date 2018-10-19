ЦБ лишил лицензии "ВостСибтранскомбанк"
19 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
ЦБ лишил лицензии на проведение банковских операций иркутский Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк. Соответствующую информацию в пятницу предоставили в пресс-службе регулятора.
Вышеуказанная кредитная организация проводила "фиктивные" операции с целью скрыть существенную недостачу денежных средств в кассе, а также вывести высоколиквидные активы суммой более 130 млн рублей. Все это нанесло ущерб вкладчикам и кредиторам, передает kp.ru.
Руководители "ВостСибтранскомбанка" не приняли никаких мер для решения проблем, вследствие чего в организации будет назначена временная администрация, уточняется в пресс-релизе на сайте Банка России.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес