Минэкономики хочет отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

Минэкономразвития РФ предлагает отменить уголовную ответственность и снизить административные штрафы за валютные правонарушения. Инициативы МЭР по дальнейшей либерализации валютного законодательства включены в ​план «Трансформация делового климата» (ТДК), который ведомство разработало вместе с экспертами и бизнесом, - сообщает РБК.

Общий курс на либерализацию валютного контроля поддержал Центробанк и Министерство финансов. По действующему закону экспортеры обязаны перечислять выручку, в том числе в валюте, на свои счета в российских банках. Компания должна сообщать банку о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют.

Минэкономразвития предложило предоставлять бизнесу отсрочки в 30 дней, в течение которых экспортеры могут получить валютную выручку на счета в российских банках без штрафных санкций. Предложение внесено в Госдуму в составе правительственного законопроекта, рассмотрение которого намечено на ноябрь этого года.