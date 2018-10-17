Россия сократила вложения в гособлигации США

Министерство финансов США опубликовало статистику, из которой следует, что за август 2018 года Россия сократила свои вложения в гособлигации США до минимального значения в 14 миллиардов долларов.

В текущем году Россия планомерно сокращает свои вложения в американские государственные облигации. Так, в апреле нынешнего года российские инвестиции в американский госдолг сократились на 47,5 миллиарда долларов, а в мае – еще на 33,8 миллиарда долларов. Достигнув отметки в 14,9 миллиарда долларов, Россия покинула список крупнейших держателей госдолга США, тогда как еще в марте 2018 года занимала в нем 16-ю позицию.

На сегодняшний день крупнейшим держателем американских государственных облигаций является Китай. Его вложения составляют 1,165 триллиона долларов. Второе место занимает Япония с 1,029 триллиона долларов. На третьем – Бразилия, ее вложения в госдолг США составляют 317 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.