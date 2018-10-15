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Правительство РФ засекретило план дедолларизации экономики
15 октября 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
План правительства Российской Федерации о мерах по дедолларизации экономики страны не будет опубликован. Он получил гриф «Для служебного пользования» - фактически засекречен.
Ранее Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ подготовили план по дедолларизации российской экономики. Он, в частности, содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты. При этом документ не предполагает ограничений для валютного кредитования компаний. Внося документ в правительство в начале октября, разработчики отметили некоторые существующие разногласия и пообещали «быстро-быстро дошлифовать» их.
После «дошлифовки» этот план должен будет утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. Но документ не будет нигде опубликован, поскольку уже получил гриф «ДСП» («Для служебного пользования»), сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет «Собеседник».
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