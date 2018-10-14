В Минфине озвучили худший сценарий развития торговой войны

Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак в рамках прошедшей накануне встречи финансовой G20 озвучил худший, по его мнению, вариант развития торговой войны.

По его словам, этим вариантом станет ситуация, при которой ограничения в торговле коснутся сферы услуг: "Сегодня ограничения для торговли услугами нет, имеются выборочные ограничения по товарам", - пояснил Сторчак.

Он также отметил, что в развивающихся странах возможное падение экономики могут вызвать такие факторы, как удорожание заемных средств, укрепление доллара к их национальным валютам и внутренние проблемы.

"Один из коллег сказал: торговую войну объявил один, а расхлебывают ее все", - заявил заместитель главы Минфина, которого цитирует РИА Новости.