ЦБ лишил лицензии очередной столичный банк

Утром в пятницу, 12 октября, ЦБ лишил лицензии на проведение операций очередной московский банк. Соответствующая информация к настоящему моменту опубликована на официальном портале регулятора.

Как уточняется в сообщении Центробанка, речь идет о столичном "ПИР Банке", который является участником российской системы страхования вкладов.

Согласно рейтингу РИА "Новости", по состоянию на 1 сентября текущего года вышеуказанная организация по величине активов занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации.

Известно, что в деятельности "ПИР Банка" выявили нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в сфере противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем. Кроме того, в течение некоторого времени организация проводила сомнительные операции.