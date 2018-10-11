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Энергетики Южного Урала подключили к электросети фермерское хозяйство

11 октября 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Энергетики Южного Урала подключили к электросети фермерское хозяйство

Специалисты «Челябэнерго» подключили к электросетям крестьянское фермерское хозяйство, которое обрабатывает свыше трех тысяч га в Чесменском районе Южного Урала.

База по переработке сельскохозяйственных культур расположена неподалеку от поселка Новый Мир. Здесь фермеры выращивают зерновые, бобовые и масличные культуры. Сейчас строители завершают возведение первой очереди семенного завода с сушильно-сортировальным комплексом. Кроме того, здесь же будет расположен ангар для хранения семян объемом девять тысяч тонн.

Для того, чтобы обеспечить новые здания качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты демонтировали старую подстанцию и построили на ее месте новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с трансформатором,  мощность которого составляет 250 кВА.

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Энергетики Южного Урала подключили к электросети фермерское хозяйство

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