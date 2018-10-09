МВФ повысил прогноз по росту ВВП России на новый год

Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП в 2019 году еще на 0,3 процентных пункта. Теперь, по расчетам специалистов, увеличение данного макроэкономического показателя составит 1,8%.

Ранее в июле в 2019 году рост экономики РФ прогнозировался на уровне 1,5%, схожий прогноз аналитики давали в апреле. На текущий год расчеты фонда не изменились, ВВП России прибавит 1,7 процента, передает ФБА «Экономика сегодня» .

Во многом изменение прогноза на 2019 год связано с ростом цен на энергоносители, следует из пояснений фонда.