Животноводство на подъеме

Во вторник, 2 октября, рабочий день спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошел в Лабинском районе. Цель визита в муниципалитет и, в частности ООО «Агрофирма «Прогресс»» – оценка практической реализации принятого в апреле закона о развитии животноводства и производства животноводческой продукции.

Перед началом выездного заседания комитета по развитию агропрмышленного комплекса и продовольствию Законодательного собрания края спикер ЗСК посетил племенной конный завод «Прогресс» и ферму по откорму крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Руководителя краевого парламента сопровождали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Александр Трубилин и его заместитель Сергей Орленко, а также представители муниципалитета.

Во время осмотра генеральный директор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец рассказал о последних достижениях в коневодстве и перспективах выращивания разных пород крупного рогатого скота. Мясным животноводством хозяйство занимается второй год. Так, в «Прогрессе» сейчас 812 табунных лошадей, численность КРС - 2129 голов, в том числе 983 коровы. В сравнении с началом года численность мясного скота в хозяйстве увеличилась на 828 голов. Однако предприятие сталкивается с рядом проблем, в числе которых, к примеру, высокая стоимость аренды пастбищ.

Эти и другие проблемные вопросы рассмотрели на заседании аграрного комитета.

Открывая заседание, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что животноводство не является лидирующей отраслью краевого АПК, хотя для этого на Кубани имеются все условия. В общем объеме сельхозпродукции доля товаров животноводства сегодня составляет всего 26,5%. «В дореволюционной России, затем в советское время Кубань давала более 750 тысяч тонн мяса. Сегодня потолок – 500 тысяч тонн, и мы радуемся. Хотя, по большому счету, точек роста в этой отрасли очень много. Мы собрались здесь, чтобы обсудить те препятствия и вопросы, которые мешают развитию животноводства», – задал тон дискуссии Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК считает, что есть необходимость скорректировать финансирование отрасли. Бюджетных средств, выделяемых сегодня на развитие животноводства, крайне недостаточно. Оно требует значительно большего финансирования и нуждается в господдержке.

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, разработана Концепция развития животноводства в Краснодарском крае. Внимание в ней уделено всем направлениям этой отрасли, однако приоритет отдается самому социально значимому направлению – производству молока и молочной продукции. Министр отметил, что имеющейся государственной поддержки для выполнения индикативного плана сейчас недостаточно. Значительно

увеличить производство молока можно за счет строительства новых сельхозпредприятий, в том числе оборудованных специальными роботизированными комплексами.

«В производстве мяса и молока нужно дойти хотя бы до показателей 90-х. Пока отстаем от них примерно на 200-250 тысяч тонн в год по мясу и на 420 тысяч тонн в год по молоку. Это отставание надо ликвидировать, думать об обеспечении продовольственной безопасности. За счет внутренней миграции население Кубани увеличивается, а производство мясной и молочной продукции сокращается. Это в корне неверно. Надо предпринимать активные действия, субсидировать, помогать сельхозпроизводителю, а не сидеть и ждать, когда все проблемы сами собой разрешатся», - прокомментировал доклад министра спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

О проводимой работе по реализации «животноводческого» закона и оказываемой ему на своем уровне всесторонней поддержке рассказали также вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Александр Трубилин.

Подводя итог встречи, руководитель кубанского парламента дал оценку текущему положению дел в отрасли. «Сказать, что достигли грандиозных результатов, нельзя. Мы только в начале пути. Но уже сегодня по тому же молоку удалось увеличить финансирование производства более чем на сто миллионов рублей. У минсельхоза амбициозные планы. В рамках реализации закона разработана Концепция развития животноводства. Главная задача сейчас – сдвинуть с мертвой точки эти процессы», - сказал Юрий Бурлачко.

В завершении заседания его участники приняли соответствующее решение, в котором рекомендовали аграрному комитету Законодательного Собрания продолжить работу по контролю за ходом реализации принятого закона и провести детальный анализ исполнения показателей животноводческой продукции и наличия поголовья в рамках социально-экономического развития муниципалитетов за последние 9 месяцев и по итогам всего 2018 года.

Краевому Минсельхозу предстоит принять меры по увеличению объемов финансирования мероприятий, связанных с дальнейшим развитием животноводства, организовать работу по вовлечению в хозяйственную деятельность пустующих скотоводческих ферм, внедрить передовые технологи мясного животноводства и увеличить пастбищные площади для выпаса животных и заготовки кормов.