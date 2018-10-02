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СМИ предрекли мощный удар по американской экономике после введения новых санкций
2 октября 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Новые санкции в отношении Российской Федерации, которые планирует принять Вашингтон, станут мощным ударом для экономики самих Соединенных Штатов. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Издание «Взгляд» пишет со ссылкой на журнал Fortune, что введение очередных рестриктивных мер нарушит международные поставки углеводородов, за чем последует возникновение дефицита нефти и рост цен на нее. Это с неизбежностью приведет к увеличению издержек американских потребителей.
Кроме того, зарегистрированные в США компании из-за новых санкций будут вынуждены выйти из совместных проектов в России. В случае реализации такого сценария пострадает внутренний бизнес данных фирм.
Ранее сообщалось, что в структуре российского Минфина появился департамент, который будет заниматься противодействием западным ограничительным мерам.
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