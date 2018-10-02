СМИ предрекли мощный удар по американской экономике после введения новых санкций

Новые санкции в отношении Российской Федерации, которые планирует принять Вашингтон, станут мощным ударом для экономики самих Соединенных Штатов. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Издание «Взгляд» пишет со ссылкой на журнал Fortune, что введение очередных рестриктивных мер нарушит международные поставки углеводородов, за чем последует возникновение дефицита нефти и рост цен на нее. Это с неизбежностью приведет к увеличению издержек американских потребителей.

Кроме того, зарегистрированные в США компании из-за новых санкций будут вынуждены выйти из совместных проектов в России. В случае реализации такого сценария пострадает внутренний бизнес данных фирм.

Ранее сообщалось, что в структуре российского Минфина появился департамент, который будет заниматься противодействием западным ограничительным мерам.