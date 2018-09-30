Усманов поведал о последнем оставшемся в России олигархе

Олигархов в России почти не осталось, есть лишь один, последний, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор. Именно так считает известный бизнесмен Алишер Усманов. Медведев поздравил Алишера Усманова с днем рождения

Сам Усманов не любит понятия "олигарх", считая его ущербным и похожим на "фаворита королевы". Так что, по его словам, "в этом пустом вагоне остался один пассажир".

О своей уникальности этот человек знает, считает Усманов: он все потерял, кроме одной компании, и потому в ней и остается. "А больше олигархов нет", - сообщил бизнесмен в эфире "России 1".