Правительство РФ предложило поднять зарплату учителям и врачам

Правительство в материалах к новому проекту бюджета на 2019-2021 году, опубликованных 29 сентября, предложило ежегодно увеличивать зарплаты учителям и врачам в рамках майских указов.

Зарплата непосредственно учителям, врачам, а также другим бюджетникам в России может быть проиндексирована уже в следующем 2019 году. Это касается только тех профессий, которые охватывают распоряжения главы российского государства Владимира Путина, озвученные в майских указах. В процессе реализации проекта зарплаты медиков и педагогов могут возрасти в сумме на 6%.