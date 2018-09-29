Правительство РФ предложило поднять зарплату учителям и врачам
29 сентября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство в материалах к новому проекту бюджета на 2019-2021 году, опубликованных 29 сентября, предложило ежегодно увеличивать зарплаты учителям и врачам в рамках майских указов.
Зарплата непосредственно учителям, врачам, а также другим бюджетникам в России может быть проиндексирована уже в следующем 2019 году. Это касается только тех профессий, которые охватывают распоряжения главы российского государства Владимира Путина, озвученные в майских указах. В процессе реализации проекта зарплаты медиков и педагогов могут возрасти в сумме на 6%.
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