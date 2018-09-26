Глава МЭР Орешкин дал совет россиянам по операциям с валютой

Министр экономического развития России Максим Орешкин посоветовал россиянам не принимать эмоциональных решений по операциям с иностранной валютой. Глава Минэкономразвития напомнил, что еще несколько дней назад курс рубля оказался в районе 70,5. За доллар давали почти 71 рубль.

Сегодня доллар торговался в районе 66 рублей. Орешкин рекомендуем жителей России не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты. Он заверил россиян в том, что политика Центробанка и правительства обеспечат устойчивое развитие экономических показателей, - сообщает РИА Новости.

"Мы с вами недавно общались во Владивостоке, И я тогда откровенно и прямо сказал, что это не лучший момент для покупки иностранной валюты, даже доллары надо продавать", — напомнил Орешкин. Он подчеркнул, что в России выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса.