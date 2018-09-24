В Иране заявили, что США не удастся «исполнить мечту»

Соединенным штатам Америки не удастся "осуществить мечту" и убрать иранскую нефть с мировых рынков. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщают местные СМИ.



По его словам, у США есть план свести экспорт нефти из Ирана до нуля хотя бы на месяц. "Эта мечта никогда не сбудется", - цитирует его слова иранское агентство Shana.

Ранее глава Вашингтона написал в Twitter, что "монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены". Однако, судя по всему, данное заявление не нашло отклика у участников алжирской встречи.