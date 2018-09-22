Набиуллина: банки выполнят обязательства перед гражданами в любой валюте‍

Российские банки располагают достаточными ресурсами, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами в любой валюте. Об этом заявила журналистам глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Инструментов для этого тоже достаточно, добавила она в ходе интервью телеканалу "Россия 1". По ее словам, регулятор не видит угроз для валютных вкладов из-за антироссийских санкционных мер.

Глава Банка России также отметила, что в начале 2016 года доля депозитов населения во всех валютах в банках два года назад составляла около 30%, сейчас - порядка 20%.

Напомним, ранее первый замруководителя ЦБ Сергей Швецов заявлял, что если США введут санкции в отношении российских кредитных учреждений, то валютные вкладчики получат свои средства в долларах.