Набиуллина: банки выполнят обязательства перед гражданами в любой валюте
22 сентября 2018, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Российские банки располагают достаточными ресурсами, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами в любой валюте. Об этом заявила журналистам глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Инструментов для этого тоже достаточно, добавила она в ходе интервью телеканалу "Россия 1". По ее словам, регулятор не видит угроз для валютных вкладов из-за антироссийских санкционных мер.
Глава Банка России также отметила, что в начале 2016 года доля депозитов населения во всех валютах в банках два года назад составляла около 30%, сейчас - порядка 20%.
Напомним, ранее первый замруководителя ЦБ Сергей Швецов заявлял, что если США введут санкции в отношении российских кредитных учреждений, то валютные вкладчики получат свои средства в долларах.
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