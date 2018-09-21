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Повышение МРОТ одобрено правительством России
21 сентября 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что российское правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда. Соответствующую информацию в пятницу, 21 сентября, предоставили в пресс-службе Минтруда РФ.
Согласно последней информации, в законопроекте содержится предложение установить МРОТ на уровне 11280 рублей в месяц с 1 января будущего года. Этот показатель составляет 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал текущего года, передает РИА "Новости".
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее подчеркивал, что повышение МРОТ коснется 3,7 миллиона российских работников.
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