Повышение МРОТ одобрено правительством России

Сегодня стало известно, что российское правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда. Соответствующую информацию в пятницу, 21 сентября, предоставили в пресс-службе Минтруда РФ.

Согласно последней информации, в законопроекте содержится предложение установить МРОТ на уровне 11280 рублей в месяц с 1 января будущего года. Этот показатель составляет 100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал текущего года, передает РИА "Новости".

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее подчеркивал, что повышение МРОТ коснется 3,7 миллиона российских работников.