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Медведев объявил: ближайшие шесть лет в экономике России будут непростыми
20 сентября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в четверг, 20 сентября, на заседании кабинета министров заявил, что ближайшие шесть лет в российской экономике будут непростыми. По словам премьер-министра, необходимо учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкций.
Глава российского правительства заявил, что кабмину предстоит одобрить макроэкономический прогноз и на ближайшую бюджетную трехлетку, и на более долгосрочный период - до 2024 года.
Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления на нашу страну в ближайшие шесть лет и призвал учитывать эти обстоятельства. "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, - максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей", - цитирует премьера ТАСС. "Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым", - пояснил Дмитрий Медведев.
Премьер подчеркнул, что власти будет выстраивать экономическую политику России так, чтобы не только уверенно развиваться в не вполне благоприятных условиях, но иобеспечить устойчивое повышение уровня жизни.
Медведев отметил, что будущий 2019 год "в целом станет периодом адаптации к решениям, которые в настоящий период принимает правительство".
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