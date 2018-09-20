Средний платеж по налогу на имущество вырос вдвое

Доходы бюджета от налога на имущество физических лиц с 2015 по 2017 год выросли в 1.72 раза - до 52.2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют расчеты аналитического центра «Финэкспертиза».

Средний показатель налога на имущество по России в 2015 году составлял около 207 рублей, а в 2017-м - почти 356, то есть за два года вырос в 1.7 раза, пишут Известия.

В столице РФ средний показатель сейчас закономерно выше - 1050 рублей. Финансисты поясняют: на рост налогов повлияла новая система расчета налога и увеличение стоимости недвижимости.

Больше всего доходы бюджета от налога на имущество возросли в Магаданской области (в 9.7 раза), втрое выросли платежи для жителей Республики Коми, Тульской области и Республики Хакасия.