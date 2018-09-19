Дубинин рассказал о грядущей судьбе доллара в России

Экс-глава Центрального банка России Сергей Дубинин рассказал о процессах дедолларизации, особенностях использования национальных валют в международной торговле и судьбе долларов россиян на счетах в госбанках в случае новых санкций США.

В России все активнее обсуждается идея о дедолларизации экономики – отказ от использования доллара и переход на расчеты в национальных валютах. Например, российские банки, чьи долларовые счета могут оказаться закрытыми или замороженными с введением нового пакета санкций, которым США угрожают с ноября, могут перейти на расчеты в евро или швейцарских франках. Актуальной также является схема проведения расчетов в национальных валютах с контрагентами, имеющими большой поток денег, например, с Китаем.

Кроме того, в случае введения ограничений на использование доллара широкое распространение могут получить ценники в у.е., как это было лет двадцать назад. Тогда цену просто надо будет пересчитывать по определенному курсу.

«В день введения очередного пакета санкций США ничего нового и драматического не произойдет. Те люди, которые имеют долларовые счета в госбанках, оказавшихся под санкциями, смогут вернуть их. Далее доллары можно будет перевести в другой банк или хранить дома», - прокомментировал ситуацию экс-глава Центрального банка России Сергей Дубинин, занимавший этот пост в 1995 – 1998 годах. Его мнение приводит «Экономика сегодня».