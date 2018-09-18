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Экономист заявил, что «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан

18 сентября 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист заявил, что «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан
pixabay.com

Жителям швейцарской деревни Рейнау будут ежемесячно платить по 2,5 тысячи франков (2215 евро). Такое нововведение решила провести режиссер Ребекка Паниан для того, чтобы понять влияние базового дохода на мотивацию людей к поиску работы, пишет Süddeutsche Zeitung.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан, сообщает НСН.

«С точки зрения трактовки властей, попытка введения в Швейцарии безусловного базового дохода (ББД) может получиться. Потому что в стране больше ресурсов, а эксперимент подразумевает большие траты. Хотя политика гарантированного дохода противоречит протестантской этике (этике труда). Поэтому едва ли такая политика будет мотивировать людей на поиск работы. Скорее, если этот доход будет столь большим, как предполагается, то люди будут мотивированы в поиске деятельности», — пояснил эксперт.

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