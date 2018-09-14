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Эксперт считает, что перед отказом от доллара нужно укрепить рубль
14 сентября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Известный экономист Никита Кричевский прокомментировал идею отказа от доллара. По мнению эксперта, полностью отказаться от расчетов в долларах невозможно, по крайней мере в недалеком будущем.
«Дедолларизация экономики, о которой в последние годы говорят все больше, возможна при одном условии – если российская национальная валюта будет устойчивой и стабильной. Если мы по-прежнему будем придерживаться свободного курсообразования, ни один вменяемый продавец или покупатель не станет иметь дело с российскими поставщиками или покупателями, не зная, каким будет курс, когда будут производиться расчеты. Во всех прочих случаях, если курс будет зафиксирован, как это происходит в Китае на протяжении многих лет, дедолларизация будет весьма успешна. », - рассказал экономист. Об этом сообщает НСН.
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