Глава ВТБ предложил план по отказу от американского доллара

Глава ВТБ Андрей Костин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) поделился с журналистами подробностями плана по дедолларизации страны, который включает в себя три пункта.

Об этом он пишет газета "Известия". В первую очередь необходимо провести "ускоренный переход" в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

Во-вторых, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов под юрисдикцию РФ. По его словам, регистрация заграницей усложняет выполнение многих задач. Особенно, в случае санкций.

Третьим пунктом значится размещение еврооблигаций на российской площадке. От первичного депозитария в виде Euroclear Костин рекомендует отказаться в пользу российского.

Кроме того, предлагается провести лицензирование участников фондового рынка для работы по общим правилам. Оно также может стать частью плана по отказу от американского доллара.