В Минфине отметили серьезное отклонение курса рубля от справедливых значений

Заместитель министра финансов Владимир Колычев днем в среду, 12 сентября, заявил, что ведомство в настоящий момент замечает серьезное отклонение курса рубля от справедливых среднесрочных значений.

Владимир Колычев подчеркнул, что у России сейчас очень сильный внешний баланс, а также большой профицит текущего счета. Подобные показатели говорят о том, что в стране наблюдается существенное отклонение от среднесрочного курса, передает сегодня днем РИА "Новости".

Замглавы не стал уточнять, каким должен быть курс национальной валюты на самом деле, однако еще раз подчеркнул, что нынешние значения не являются справедливыми.