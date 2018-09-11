Глава МЭР рекомендует продавать доллары и покупать рубли
11 сентября 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин утром во вторник, 11 сентября, дал гражданам Российской Федерации совет. По словам министра, в настоящий момент следует продавать доллары и покупать рубли.
Орешкин подчеркнул, что в среднесрочной перспективе курс доллара составит 63-64 рубля. Глава МЭР уточнил, что стабильность рубля базируется на устойчивости в области госфинансов, а также на долгосрочном инфляционном таргетировании, целью которого является показатель 4 процента, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувший понедельник, 10 сентября, доллар впервые с марта 2016 года превысил отметку 70 рублей, а евро поднялся выше 81 рубля.
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