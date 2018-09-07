Экспорт российской нефти вырос более чем на 30%‍

По данным российской таможни экспорт нефти из РФ за 6 месяцев 2018 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2017 года, и составил 71.24 млрд долларов.

Об этом стало известно в пятницу из материалов Федеральной таможенной службы. В июле этот показатель составил 10.8 миллиарда, что на 4.4% больше, чем год назад.

При этом, физический объем экспорта нефти за полгода сократился на 1.3% и составил 147,3 млн т. Доходы России от экспорта нефтепродуктов составили 44.79 млрд долларов, увеличившись на 28.6%.