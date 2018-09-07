Минфин: в течение 20 лет ВВП вырастет в два раза

Первый замглавы Минфина Леонид Горнин в рамках Московского финансового форума в пятницу, 7 сентября, сделал важное заявление. По его словам, ВВП России в течение двадцати лет вырастет в два раза.

Горнин подчеркнул, что подобные результаты будут достигнуты при нормальном развитии событий в стране, передает сегодня днем РИА "Новости".

Первый замглавы Министерства финансов РФ также убежден, что амбициозность строительных проектов в России будет стремительно увеличиваться в условиях экономического роста.

Ранее в ЦБ отметили, что по итогам текущего года рост ВВП страны составит 1,7–1,8 процента, хотя в официальном прогнозе значились 1,5–2,0 процента.