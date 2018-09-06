Медведев: ставки по кредитам в России должны быть снижены

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев планирует добиваться снижения стоимости кредитов для бизнеса. В этом вопросе он рассчитывает на активную позицию Центробанка.

Об этом глава правительства сообщил на Московском финансовом форуме - 2018. По его словам, необходимо перейти от нейтральной к регулируемой модели кредитования.

По словам Медведева, сегодня банковские ставки «остаются высокими». Премьер рассчитывает, что Банк России поддержит позицию правительства по их снижению.

Медведев отметил, что низкие кредитные ставки будут способствовать созданию условий для более стабильного и уверенного роста экономики российского государства.