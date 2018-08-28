Борис Дубровский открыл всртечу промышленников страны и НОВАТЭКа

Сегодня, 28 августа, в Челябинске открылась встреча представителей промышленности со всей России и руководства компании НОВАТЭК. Мероприятие открыл глава региона Борис Дубровский.

В своем приветственном слове губернатор Южного Урала подчеркнул, что многие южноуральские предприятия желают стать партнерами компании НОВАТЭК и войти в их проекты. Губернатор подчеркнул, что Челябинская область обладает мощным потенциалом и обладает не только возможностью предоставлять продукцию металлургического кластера, но и кластерами машиностроения, прибороизмерительной и подъемной техники, производством металлоконструкций и различных видов проходческой техники.

На мероприятие прибыл депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил три ключевых показателя, которые удалось достичь благодаря губернатору Южного Урала.

- Во-первых, и это безусловная заслуга Бориса Дубровского, как минимум пять крупных производств Южного Урала могут получить серьезную поддержку для участия в проектах по сжиженному газу, - сказал парламентарий. - Это огромные заказы, это новые рабочие места, это серьезная поддержка промышленности региона.

Вторым депутат отметил решение губернатора перевести транспорт на сжиженный газ, что безусловно положительным образом скажется на экологии.

- В-третьих, у наших предприятий существуют проблемы на законодательном уровне, препоны, административные барьеры, которые необходимо преодолевать, - рассказал парламентарий. - В Госдуме создана специальная рабочая группа, которая эти барьеры будет устранять, и тогда наши заводы будут активнее принимать участие в различных инвестпроектах.