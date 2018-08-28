Силуанов: «Курс рубля невозможно предугадать»

Колебания курса рубля невозможно предугадать из-за угрозы введения новых американских санкций. Об этом заявил первый вице-премьер правительства и глава Минфина Антон Силуанов.

Министра процитировало РИА «Новости». Глава российского финансового ведомства отметил, что курс рубля не могут точно спрогнозировать как специалисты, так и «простые люди».

Министр финансов уточнил: курс национальной валюты зависит от совершенно непрогнозируемых факторов, в частности, от санкций и возможных настроений инвесторов.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут», - пояснил Силуанов.

Вторым фактором вице-премьер назвал ставку ФРС США, третьим - настроение инвесторов, выходящих из российских активов из-за опасений о возможных санкциях. Еще один фактор - прекращение ЦБ «покупки для резервов».

Напомним, вчера рубль уступил доллару и евро, что было вызвано новыми санкциями, которые были введены ночью из-за так называемого дела Скрипалей.