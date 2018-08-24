Силуанов: налоги на бизнес повышаться не будут

Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы меняться не будет. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса.

По его словам, предприятия проинформированы, что в планах правительства не значится повышение налогов на бизнес. Министр особо отметил, что налоговая нагрузка в будущем останется неизменной.

Он пояснил, что с компаниями заключены договоренности о выработке мер по поддержке инвестиционных проектов, которые станут интересны и государству, и бизнесу.