Госдеп сообщил, когда вступят в силу новые санкции против России

Представитель Госдепартамента сообщил, когда вступят в силу санкции США против России. Речь идет об ограничениях, связанных с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее предполагалось, что первый пакет санкций начнет действовать 22 августа, однако в официальном издании правительства США Federal Register в тот день соответствующая информация так и не появилась.

Сегодня утром сотрудники Госдепа подчеркнули, что уведомление, согласно которому в силу вступают новые ограничения Соединенных Штатов Америки в отношении России, будет опубликовано в грядущий понедельник, 27 августа, передает сегодня РИА "Новости".