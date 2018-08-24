Госдеп сообщил, когда вступят в силу новые санкции против России
24 августа 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Госдепартамента сообщил, когда вступят в силу санкции США против России. Речь идет об ограничениях, связанных с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее предполагалось, что первый пакет санкций начнет действовать 22 августа, однако в официальном издании правительства США Federal Register в тот день соответствующая информация так и не появилась.
Сегодня утром сотрудники Госдепа подчеркнули, что уведомление, согласно которому в силу вступают новые ограничения Соединенных Штатов Америки в отношении России, будет опубликовано в грядущий понедельник, 27 августа, передает сегодня РИА "Новости".
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