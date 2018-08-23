Украина обжалует решение ВТО по спору с Россией
23 августа 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украина подала апелляцию на решение третейской группы Всемирной торговой организации по спору с Россией относительно антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония, сообщается на сайте ВТО.
Киев направил апелляцию на решение панели арбитров ВТО по спору с Москвой о пошлинах на удобрения. Подчеркивается, что у апелляционного органа ВТО имеется три месяца для вынесения решения, передает Интерфакс.
Напомним, в прошлом месяце арбитраж ВТО удовлетворил большую часть российских требований по иску к Украине, касающихся данных пошлин.
Сам спор о применении Киевом мер в отношении нитрата аммония был инициирован в 2015 году, когда РФ запросила проведение соответствующих консультаций.
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