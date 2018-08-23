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Россия продолжит экспортировать в США ракетные двигатели
23 августа 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Россия не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США. Москва не намерена действовать в ущерб своим интересам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана, который производится на совместном предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций. Потому что это было бы равносильно выстрелу в ногу», - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее в связи с введением очередного пакета американских антироссийских санкций, на этот раз под предлогом «дела Скрипалей», прозвучало предположение, что в качестве ответа Россия может прекратить поставки в США ракетных двигателей РД-180, которые используются в первой ступени ракеты-носителя Atlas-V, сообщает РИА Новости.
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