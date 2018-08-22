В Литве придумали способ «сдержать Газпром»
22 августа 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис знает способ, который, по его мнению, поможет сдержать российскую компанию «Газпром» и не допустит роста цен на голубое топливо в стране.
Сквернялис считает, что наличие СПГ-терминала в Клайпеде позволяет сбить цену, по которой Литва закупает газ у «Газпрома». По его мнению, выкуп данного терминала позволит оказать давление на газовую компанию.
«Очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20%», - сказал он, пишет Ura.ru.
Напомним, в понедельник комиссия по развитию экономической инфраструктуры под руководством Сквернялиса приняла решение выкупить у норвежской Hoeg LNG базовое судно СПГ-терминала.
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