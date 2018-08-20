Ежегодно из нефтепроводов воруют на 250 млрд рублей

В середине августа 2018 г. управление ФСБ по Брянской области накрыло банду, совершившую одну из крупнейших краж нефти в новейшей российской истории. Нефтяные старатели сделали врезку в знаменитый трубопровод «Дружба», который идёт из РФ через Украину дальше в Европу, выкачали 900 т дизеля стоимостью под 50 млн рублей.



Нефтяные компании опутывают трубопроводы датчиками, включая даже такие, что мониторят химсостав почвы и воздуха, вокруг труб всё обставлено камерами. При любом малейшем скачке давления в трубе на место мигом выезжает до зубов вооружённая спецбригада. По сути, сырьевые корпорации в РФ содержат небольшие частные армии. Мало кто в курсе, но ещё 10 лет назад «Газпром» и «Транснефть» пролоббировали право создавать охранные подразделения с лицензией на применение боевого оружия – создали частные отряды быстрого реагирования на «врезной терроризм». Силы собрали неслабые и оснастили нефтяных коммандос отменно. Знаменитая оборонная корпорация «Иркут» наладила для «Газпрома» и «Транснефти» выпуск особых беспилотников, заточенных исключительно под поиск незаконных врезок.



Как отмечает полиция, чтобы успешно присосаться к трубе, не вызвав тревогу, мастера врезки освоили сложные технологии, в том числе лазерную сварку и наклонное бурение. Созданное мафией компьютерное спецоборудование контролирует отсос настолько тонко, что датчики на пультах охраны принимают кражу за простые скачки давления. Когда крадут много, по обратной врезке в трубу подают воду, чтобы давление почти не менялось. В ответ на эти ухищрения «Транснефть» запустила изощрённую инфразвуковую систему мониторинга трубопроводов, которую назвали ТОРИ. Так что технологическая битва продолжается.



По статистике, ежегодно только на самых крупных – магистральных нефтепроводах отлавливают до 1,5 тыс. врезок. Ещё порядка тысячи чёрных дыр находят на продуктопроводах, по которым идут дизель, бензин и т.д. Общие потери от нефтяного воровства эксперты оценивают в 230–250 млрд руб. в год. И это только стоимость украденной нефти. Если учесть цену произведённых из неё нелегальных дизеля и бензина, сумма минимум удвоится. Иными словами, ежегодный доход нефтяной мафии превышает полтриллиона рублей.



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