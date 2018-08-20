Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы МЭР

Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра экономического развития Олега Фомичева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что Фомичев покидает данный пост по собственному желанию. Экс-замминистра ждет должность директора по стратегическому развитию в группе "Ренова".

"Карьерные планы - попробовать себя в бизнесе и заняться стратегическим развитием",- цитирует Фомичева ТАСС.