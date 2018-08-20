Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы МЭР
20 августа 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра экономического развития Олега Фомичева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
Отмечается, что Фомичев покидает данный пост по собственному желанию. Экс-замминистра ждет должность директора по стратегическому развитию в группе "Ренова".
"Карьерные планы - попробовать себя в бизнесе и заняться стратегическим развитием",- цитирует Фомичева ТАСС.
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