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Глава США назвал пошлины на импорт спасительными для Америки

16 августа 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Глава США назвал пошлины на импорт спасительными для Америки
globallookpress.com

Дональд ​Трамп заявил, что пошлины на сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент его победы была на грани развала. 

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Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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