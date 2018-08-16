Глава США назвал пошлины на импорт спасительными для Америки

Дональд ​Трамп заявил, что пошлины на сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент его победы была на грани развала. США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров

Президент США заявил о том, что предпринятые им шаги по пересмотру размеров пошлин на ввоз различной продукции приведут к том, что Вашингтон заключит в итоге более выгодные для американцев сделки, пишет Свободная Пресса.

Глава Белого дома считает, что введение пошлин сделает конкуренцию на американском рынке исключительно внутренней. По его словам, нельзя позволять другим странам "красть богатство США".