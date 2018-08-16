США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в Соединенные штаты во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Об этом сообщило министерства коммерции КНР. Трамп отменил указ Обамы о нанесении киберударов по противникам США



Как сообщает портал Газета.ru, переговоры пройдут по инициативе США. Американскую делегацию возглавит замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс.

В сообщении китайского ведомства особо подчеркивается, что Китай готов к торговому диалогу, однако выступает против протекционизма, а также "не приемлет односторонних торговых ограничительных мер".