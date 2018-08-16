США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров
16 августа 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в Соединенные штаты во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Об этом сообщило министерства коммерции КНР.
Как сообщает портал Газета.ru, переговоры пройдут по инициативе США. Американскую делегацию возглавит замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс.
В сообщении китайского ведомства особо подчеркивается, что Китай готов к торговому диалогу, однако выступает против протекционизма, а также "не приемлет односторонних торговых ограничительных мер".
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