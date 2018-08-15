На Крымском полуострове прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

Крымский Генбанк на своем официальном сайте сообщил, что перестаёт обслуживать выпущенные им ранее карты платежных систем Visa и MasterCard. Он перевёл своих клиентов на новую карту «Мир».

Переход к новой платёжной системе осуществляется бесплатно, пишет источник. «Карты платежных систем «Мир» разработаны в России, не зависят от других платежных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности», - говорится в сообщении.

С 14 августа карты Visa и MasterCard перестают обслуживаться, а их выпуск и перевыпуск прекратился ещё в конце января. При этом, как поясняет Генбанк, в связи с введением антироссийских санкций платежные системы Visa и MasterCard перестали осуществлять обслуживание карт ряда банков России. Как отмечает «Газета.Ru», объявление Соединёнными Штатами новых санкций в отношении России заставляет рассматривать самые худшие сценарии.