Турция увеличивает размер пошлин на некоторые товары из США

Турецкие власти приняли решение увеличить размер пошлин на некоторые товары, которые импортируются из Соединенных Штатов Америки. Об этом в среду, 15 августа, заявил официальный вестник страны.

Согласно последней информации, в частности пошлины возрастут на автомобили, алкогольную продукцию, а также табак, передает информационное агентство Reuters.

Подчеркивается также, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому пошлины на легковые машины из США будут увеличены на 120 процентов. Что касается спиртного, то данный показатель будет поднят на 140 процентов, а пошлина на табачные изделия возрастет на 60 процентов.