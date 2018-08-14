На Уральскую ВСМ пойдет металл ММК
14 августа 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Магнитогорский металлургический комбинат будет поставлять свой металл на возведение Уральской ВСМ. Он пошел в состав соответствующего хозпартнерства с уставным капиталом десять миллионов рублей.
Это уже шестой член хозпартнерства высокоскоростной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск. Первыми были собственно два региона, затем в 2017 году в состав включили ЧТПЗ, в 2018 подключилась РМК, а теперь и ММК.
По мнению главы региона Бориса Дубровского, это чёткое выражение позиции крупного, якорного для региона бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Замгубернатора Руслан Гаттаров отметил, что комбинат сможет обеспечить строительство металлом. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
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