На Уральскую ВСМ пойдет металл ММК

Магнитогорский металлургический комбинат будет поставлять свой металл на возведение Уральской ВСМ. Он пошел в состав соответствующего хозпартнерства с уставным капиталом десять миллионов рублей.

Это уже шестой член хозпартнерства высокоскоростной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск. Первыми были собственно два региона, затем в 2017 году в состав включили ЧТПЗ, в 2018 подключилась РМК, а теперь и ММК.

По мнению главы региона Бориса Дубровского, это чёткое выражение позиции крупного, якорного для региона бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Замгубернатора Руслан Гаттаров отметил, что комбинат сможет обеспечить строительство металлом. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».