Дополнительный доход: каким образом выживают россияне в российских городах
14 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
В России больше 13% населения живут официально за чертой бедности. Россияне умудряются обходиться суммой меньше прожиточного минимума (средний по стране - 11 163 руб.). Как им это удается, выяснили журналисты.
Например, жители столицы сдают свои квартиры и занимаются репетиторством. В Москве больше миллиона официальных бедных, сообщает kp.ru. Москвичи дополнительно к своим официальным доходам вынуждены также предоставлять услуги по ремонту квартир присматривать за детьми более богатых сограждан.
В Самарской области разводят животных. Домашние питомники региона по всей России продают немецких овчарок, спаниелей и такс. Также, по сведениям полиции, там неплохо воруют на рабочем месте. Например, заводской металл сдают на лом, водители бензовозов торгуют топливом, а сами используют суррогат.
В Тюменской области сотрудники химзаводов воруют спирт. Самые популярные профессии здесь для подработки - уборщик, разнорабочий, курьер.
В Крыму жители сдают свое жилье отдыхающим и торгуют овощами и фруктами со своего участка.
В Свердловской области работа оператора call-центра - самая популярная подработка.
В Челябинской области "челночат", ввозя из Казахстана санкционные продукты и дешевые казахские сигареты.
А во Владимирской области рубят деревья без разрешения, браконьерят и собирают грибы для продажи.
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