Дополнительный доход: каким образом выживают россияне в российских городах

В России больше 13% населения живут официально за чертой бедности. Россияне умудряются обходиться суммой меньше прожиточного минимума (средний по стране - 11 163 руб.). Как им это удается, выяснили журналисты. Минэкономразвития предложило в следующем году тарифы ЖКХ повысить дважды

Например, жители столицы сдают свои квартиры и занимаются репетиторством. В Москве больше миллиона официальных бедных, сообщает kp.ru. Москвичи дополнительно к своим официальным доходам вынуждены также предоставлять услуги по ремонту квартир присматривать за детьми более богатых сограждан.

В Самарской области разводят животных. Домашние питомники региона по всей России продают немецких овчарок, спаниелей и такс. Также, по сведениям полиции, там неплохо воруют на рабочем месте. Например, заводской металл сдают на лом, водители бензовозов торгуют топливом, а сами используют суррогат.

В Тюменской области сотрудники химзаводов воруют спирт. Самые популярные профессии здесь для подработки - уборщик, разнорабочий, курьер.

В Крыму жители сдают свое жилье отдыхающим и торгуют овощами и фруктами со своего участка.

В Свердловской области работа оператора call-центра - самая популярная подработка.

В Челябинской области "челночат", ввозя из Казахстана санкционные продукты и дешевые казахские сигареты.

А во Владимирской области рубят деревья без разрешения, браконьерят и собирают грибы для продажи.