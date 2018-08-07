Финансист поведал о единственном средстве подорвать экономику РФ в руках Запада

В распоряжении Запада есть только одно средство, которое позволит подорвать экономику России. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный финансист Роман Ткачук.

Некоторое время назад в американский Конгресс был внесен законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер в отношении суверенного долга РФ. Эксперты, мнение которых приводит «Взгляд», полагают, что эти санкции не нанесут существенного ущерба России. В материале, опубликованном интернет-изданием, отмечается, что Москва неплохо подготовилась к очередным ударам со стороны Соединенных Штатов. В частности, был предпринят ряд действий, направленных на снижение зависимости от доллара.

Согласно точке зрения аналитика Романа Ткачука, Запад может подорвать отечественную экономику только с помощью запрета на экспорт нефти и газа. Такой шаг был бы равносилен объявлению войны, добавил собеседник СМИ.