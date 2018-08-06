Борис Дубровский уволил Антона Бахаева в связи с утратой доверия

В минувшую пятницу, 3 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский уволил первого замминистра экономики региона Антона Бахаева в связи с утратой доверия.

Проверка показала, что чиновник предоставил ложные или неполные данные об имуществе в 2015-17 годах.

Кресло первого замминистра освободилось в тот же день.