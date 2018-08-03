Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Песков прокомментировал информацию об изменении маршрута газопровода "Северный поток-2" из-за Дании. Оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании. Разработан маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании

Дания не дала разрешение на реализацию проекта. Главными противниками "Северного потока-2" являются Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ.

Российский политик Алексей Пушков уверен, что "к 2020 году на энергетической карте Европы произойдут заметные изменения", а Украина окажется "в числе проигравших".

"Прокладка "Северного потока-2" в обход Дании наносит сильный удар по планам Порошенко и его польско-прибалтийских союзников сорвать этот проект. К 2020 году на энергетической карте Европы произойдут заметные изменения. Киев будет в числе проигравших. Не следовало им плевать в колодец", - написал Пушков в Тwitter.