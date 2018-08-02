Чистая прибыль компании Tele2 во 2 квартале достигла 1 миллиарда рублей

Оператор мобильной связи Tele2 отчитался по прибыли за 2 квартал 2018 года. Оказалось, что доходы компании продолжают расти, а чистая прибыль дошла до 1 миллиарда рублей.

За 2 квартал этого года Tele2 продолжает работу над улучшением качества базы абонентов. Количество абонентов возросло на 4 %, выручка на 13 % и составила в среднем 282 рубля. Еще почти на треть выросло количество пользователей интернета.

Гендиректор компании Сергей Эмдин отметил, что такие результаты появились благодаря верной стратегии ведения бизнеса.

- Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль, - добавил он. - Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества базы абонентов и точному следованию курса под названием «Другие правила», которые повышают уровень доверия абонентов.