Аналитики оценили поведение рубля в случае введения санкций США

Российский рубль может упасть до 73 рублей за один доллар, если Соединенные Штаты Америки решат ввести санкции против госдолга РФ. К такому выводу пришли аналитики Citigroup.

Принять такое решение Вашингтон может при «худшем сценарии», который подразумевает также запрет иностранным гражданам покупать облигации федерального займа (ОФЗ), сообщает Bloomberg.

При этом Citi отмечает, что введение подобных санкций в скором времени вряд ли случится, так как в работе конгресса США сейчас летний перерыв на каникулы.