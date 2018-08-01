Самые богатые россияне в 2018 году стали еще богаче

С начала 2018 года совокупное состояние 24 богатейших людей России выросло на 13,96 млрд долларов. По состоянию на 1 августа оно оценивается в 271,2 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

По оценке агентства, на сегодняшний день самым богатым россиянином является Алексей Мордашов. Его состояние достигает 20,4 млрд долларов. На втором месте – Владимир Лисин с суммой 20,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Леонид Михельсон с цифрой 19,9 млрд долларов.

На четвертом и пятом местах рейтинга самых богатых россиян по версии агентства Bloomberg расположились соответственно Владимир Потанин (18,5 млрд долларов) и Андрей Мельниченко (15,9 млрд долларов). Любопытно, что российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска не смог войти в Топ-24 богатейших людей страны из-за санкций США против его персоны, сообщает ТАСС.